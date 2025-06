ANCONA – Una ufficialità tira l’altra in casa Ssc Ancona. Dopo l’addio alle bandiere, staff tecnico e dirigenziale, e l’annuncio di Iossa come nuovo responsabile dell’area tecnica, ecco anche l’allenatore che guiderà i biancorossi in serie D nella stagione 2025-2026: è Agenore Maurizi. Un trainer che vanta numerose panchine nei professionisti, “al quale non mancano competenza e esperienza da mettere ora al servizio anche dei nostri colori”, scrive l’Ancona dandogli il benvenuto sui social e pubblicando una foto mentre stringe la mano del presidente Massimiliano Polci.