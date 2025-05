Presentato con successo al cinema Multiplex Giometti di Jesi, con un’apertura gratuita al pubblico, il nuovo lungometraggio animato tutto made in Marche, appena uscito nelle sale italiane "Gino and Friends – Eroi per la città"

Applauditissimo, il nuovo film di animazione realizzato con il contributo di Regione Marche PR-FESR 20121-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission in quanto vincitore del bando è prodotto da Combo International e Bartlebyfilm in collaborazione con Essequamvideri, distribuito da Combo International e Bartlebyfilm in collaborazione con Kio Film.

Una storia che parla di diversità, amicizia, accettazione e crescita personale, raccontata con comicità ed azione, destinata a conquistare il cuore di grandi e piccoli e a lasciare un segno nel panorama dell’animazione italiana, un successo che conferma il potenziale creativo e produttivo delle Marche nel racconto con le immagini.

“Le Marche vantano una professionalità storica e importante nell’animazione ed è per questo che abbiamo ideato e fortemente voluto Animarche il distretto dell’animazione marchigiana, sostenuto con i fondi della Regione. – Ha affermato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche film Commission durante la presentazione – Quello che vogliamo fare è valorizzare e promuovere sempre più questo settore grazie alle nostre professionalità presenti sul territorio. Il film che presentiamo oggi è un esempio di economia creativa sviluppata da grandi professionisti del settore, una prova tangibile che siamo sulla strada giusta”.

Il film è stato selezionato in concorso per i Pulcinella Awards di Cartoons on the Bay 2025, uno dei piu prestigiosi festival internazionali dedicati all’animazione per ragazzi.

“E’ un vanto per la nostra città presentare al cinema nazionale un film di animazione realizzato a Jesi, negli studi di un grande professionista stimato in tutta Italia quale è Gabrio Marinelli, insieme ai principali autori e artisti marchigiani del settore – ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Jesi Alessandro Tesei – E’ un film per le famiglie che veicola valori importanti e noi come Amministrazione faremo il possibile per diffondere questi messaggi ai bambini grazie al fondamentale supporto della famiglia Giometti che gestisce la sala del cinema”.

Il lungometraggio è diretto dal regista marchigiano Marco Storani, originario di Macerata e figura storica dell’animazione italiana, già animatore e art director di successi come “Winx Club”, “La Freccia Azzurra”, “Prezzy e Monster Allergy”.

“La storia del film, scritta da Valentino Grassetti insieme a Firminio Pasquale, mi ha colpito fin da subito – ha spiegato Storani – mi affascinava l’idea di mettere in scena un racconto che aveva come narrazione classica il suo tratto distintivo.

Da qui la scelta di disegnare il cartone con la tecnica 2D. Mi piaceva l’idea di omaggiare l’animazione più classica con uno stile che, a mio avviso, si sposa meglio con l’architettura della storia. In merito alla messa in scena, ho provato a raccontare la storia nel modo più leggibile possibile, così da poter essere fruito da una più ampia fascia di pubblico, dai più piccoli ai più grandi”.

La sceneggiatura è firmata da Valentino Grassetti di Recanati, autore e sceneggiatore di serie di culto come “Tommy & Oscar”, “Monster Allergy” e “Scuola di Vampiri”.

“Il film Gino and Friends – Eroi per la città" è un'opera che nasce per diffondere un messaggio di inclusione dove ogni bambino si può rispecchiare in una duplice valenza: sia nel personaggio principale, inizialmente escluso per una sorta di bassa autostima, sia nella figura degli altri personaggi della storia che imparano ad amare il protagonista, celebrando i valori dell’ amicizia e della solidarietà -ha raccontato Grassetti – Come produzione marchigiana ho voluto inserire nel film anche un omaggio al nostro grande poeta Giacomo Leopardi”

L’animazione del film è stata realizzata a Jesi negli studi della Movie Movie Cartoons di Gabrio Marinelli, tra i principali professionisti nel mondo dell’animazione locale e nazionale che annovera numerosi film di successo tra cui “Tommy & Oscar”, “Monster Allergy” “Winx Club” e non ultimo la serie di 26 episodi di “star key” in co- produzione con la Rai in onda su Rai Gulp ora su Rai Play.

“La mia collaborazione con Marco Storani è ventennale risale con le prime serie delle Winx – ha detto Gabrio Marinelli–. con la Movie Movie Cartoons abbiamo realizzato l’animazione del film ‘Gino and Friends – Eroi per la città’ utilizzando tecniche di ultima generazione che ci hanno permesso di arrivare ad un risultato che da subito ha riscosso un grande successo”.

L’aspetto visivo del film è arricchito dalla scenografia del marchigiano Rodolfo Brocchini, dalla direzione artistica e grafica di Simona Cornacchia e Marco Storani, dalle musiche di Silvia Leonetti, Stefano Switala e dagli effetti sonori realizzati da Alessio Giorgianni.

Il film racconta la storia di Gino, un piccolo coccodrillo cresciuto lungo le sponde del Tevere, alla ricerca della propria identità in un mondo che lo considera diverso. Emarginato dagli altri animali del fiume, trova un amico fidato in Thomas, un eccentrico gabbiano, con cui intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Insieme a Claire, una gatta indipendente e coraggiosa, i tre protagonisti si trovano coinvolti in una pericolosa avventura: sventare il piano di Willow, il perfido capo dei ratti, deciso a sterminare l’umanità per conquistare la città.