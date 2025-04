PESARO – Un vasto incendio è divampato ieri sera nel capannone industriale di un’azienda di imballaggi in via Mario Ricci nella zona industriale di Pesaro: sul posto i vigili del fuoco da Pesaro, Fano e Cattolica, con il supporto di un mezzo anche da Ancona, che nella notte hanno spento le fiamme con l’impianto a schiuma.

Il rogo ha causato ingentissimi danni allo stabilimento. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento di alcuni focolai residui e i vigili del fuoco stanno ancora monitorando la situazione. In fase d’accertamento le cause del rogo. In ogni caso non sono segnalate persone ferite o intossicate.