Donne in divisa, la mission del Commissario Iscaro: "Donne, siamo qui: chiedeteci aiuto". A tu per tu con la Commissario Capo Daniela Iscaro, Portavoce del Questore di Ancona Cesare Capocasa e Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine di Ancona. "La mia famiglia ha profonde radici nella Polizia: io ho voluto fare la mia strada, poi però ho capito che quello era il primo amore, così ho scelto la divisa" "Alle donne dico: non abbiate paura di denunciare, siamo qui. Abbiamo uno strumento molto efficace come quello dell'ammonimento del Questore: su 80 casi solo in due episodi c'è stata una recidiva, vuol dire che funziona"