MONTEMARCIANO – Attimi di paura questa mattina per un incendio scaturito in un appartamento al primo piano di una palazzina in Piazza delle Regioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Senigallia che, in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla centrale di Ancona, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’appartamento.

Non si segnalano fortunatamente danni alle persone. Gli occupanti dell’appartamento sono stati tutti prontamente evacuati. Le fiamme secondo i primi accertamenti sarebbero state originate da un malfunzionamento del frigorifero.