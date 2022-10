MACERATA – Rapina in serata in un “Compro Oro” in via Don Bosco a Macerata. Secondo le prime informazioni raccolte ci sarebbe stata una colluttazione tra i malviventi e il titolare, tanto che quest’ultimo è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti da un’ambulanza. Sul posto per i rilievi la Polizia con la Squadra Mobile.



In aggiornamento.