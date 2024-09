Da giorni il pubblico di èTV segnala in diretta durante la rassegna stampa del mattino una situazione di lavori e caos nei pressi della Rotatoria di Via Fioretti, a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Ancona Sud. Sono stati documentati fino a 4 km di coda in A14 e incolonnamenti anche in superstrada.

Questa situazione sta comportando serie ripercussioni su tutta la zona industriale della Baraccola, con fortissimi disagi negli spostamenti e conseguenze anche economiche sull’attività delle imprese. Sul punto è intervenuto prontamente il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli.

‘I lavori che da lunedì interessano la rotatoria di via Fioretti, una zona particolarmente sensibile dal punto di vista della viabilità mettono in difficoltà tutto il sistema imprenditoriale’, dice Pierpaoli -. ‘Abbiamo ricevuto tantissime telefonate dai nostri imprenditori preoccupati per la situazione che si è creata, tra l’altro senza una preventiva e chiara comunicazione. L’intervento sarà sicuramente necessario, ma farlo partire proprio in coincidenza con la ripartenza delle attività dopo il periodo estivo e in orari di punta del traffico, evidenzia una mancanza di attenzione nei confronti di chi lavora e una scarsa programmazione. È indispensabile fare in fretta’.