FABRIANO – Era scomparsa senza lasciare traccia nella mattinata di oggi da Argignano, alla fine è stata ritrovata in un fossato.



Si tratta di una donna di 63 anni, ritrovata nel pomeriggio di oggi, vicino all’argine di un ruscello, dov’era precipitata diverse ore prima. E’ stata portata in codice rosso all’Ospedale regionale di Torrette, ma nonostante i gravi traumi subiti nella caduta, non sarebbe in pericolo di vita.