ANCONA – Trionfa la staffetta femminile azzurra nella 4×100 agli Europei U20 di atletica leggera a Tampere. La 19enne fanese delle Fiamme Gialle allenata dal padre Andrea Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell’ultima frazione, hanno vinto la finale col nuovo record italiano di categoria, in 43″72. L’argento è andato alla Gran Bretagna, il bronzo alla Polonia.

Sabato 9 agosto, la 4×100 finale era stata percorsa dal brivido: erano le prime delle escluse con 44.97. Sono poi state ammesse dopo qualche minuto per la squalifica della Germania, colpevole di un’invasione di corsia in occasione dell’ultimo cambio. E oggi hanno compiuto un miracolo che è valso l’oro agli Europei.