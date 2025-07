ARQUATA DEL TRONTO – Sono stati ultimati tutti gli interventi di ripristino e ricostruzione post-sisma sulla strada provinciale 64 “Nursina”, tra Forca Canapine e Tufo, nel comune di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La strada è da oggi interamente aperta e percorribile senza limitazioni.

Il terremoto del 2016/2017 aveva causato gravi ed estesi danni strutturali lungo quasi tutto il tracciato, per circa dodici chilometri sui quattordici totali, con 38 criticità rilevate, riguardanti soprattutto cedimenti e crolli del corpo stradale, instabilità delle pareti rocciose e frane delle scarpate.

Considerata la necessità di ripristinare in tempi brevi un primo livello di percorribilità della strada dopo l’emergenza, come concordato con la Protezione Civile e la Prefettura, gli interventi sono stati eseguiti in fasi successive al fine di consentire il transito in modalità provvisoria nel più breve tempo possibile e completare successivamente tutti i lavori previsti. È stato inoltre necessario sospendere le lavorazioni durante le stagioni invernali.

I lavori, per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro, sono stati eseguiti da Anas nell’ambito del Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma e affidati al Soggetto Attuatore Ing. Fulvio Maria Soccodato.

Gli interventi sono stati raggruppati in tre stralci e hanno riguardato principalmente: il disgaggio dei massi pericolanti e la bonifica delle pareti rocciose, la realizzazione di reti, chiodature e barriere paramassi, la ricostruzione del corpo stradale con la realizzazione di opere di sostegno (paratie di pali e terre rinforzate) oltre al rinforzo delle opere esistenti.

La strada provinciale 64 “Nursina”, oltre a collegare i centri abitati con la statale Salaria e con l’Umbria tramite il valico di Forca Canapine, riveste particolare importanza in quanto alternativa alla statale 685 “delle Tre Valli Umbre” nel collegamento interregionale.