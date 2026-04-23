Non c’è due senza… Caffè Teatro. Il Fortunato format che sa unire cabaret, storie, personaggi e sapori sotto le stelle di Polverigi è confermato anche per l’estate 2026. “Anticipo con piacere che stiamo allestendo la terza stagione, dopo il successo che ci ha tributato il pubblico – annuncia il Sindaco di Polverigi Daniele Carnevali – questo grazie al sostegno di Associazione Inteatro, guidata dal Presidente Cristiano Lassandari, della Proloco di Polverigi coi suoi meravigliosi volontari e del Main Sponsor Eco Demolizioni”.

“I numeri di questi primi due anni ci hanno spinto a proseguire – ammette Carnevali – finora tutte le serate hanno fatto registrare il “sold out”, sia quelle a Villa Nappi sia quelle in Piazza Umberto I. Un piccolo record frutto di un grande gioco di squadra, di grandi ospiti e dei tanti volontari impegnati, che ringrazio di cuore”.

Da Stefano Tacconi a Ivan Cottini, Da Carlo Sprovieri a Michele Monina, da Marco Santini ad Alivernini; sono tanti i personaggi che hanno portato emozioni, sorrisi e anche lacrime sul palco di Caffè Teatro, al cospetto di un pubblico coccolato dal buon cibo e dalla grande musica.

A ospitare il Festival sarà ancora Villa Nappi. Condurrà il giornalista di èTV canale 12 Maurizio Socci, affiancato dal Direttore Musicale Paolo Principi. Voce e volto femminile della terza edizione sarà Rosa Sorice, cantante e docente musicale capace di spaziare dall’opera al soul, dalla musica leggera al Blues.

“L’obiettivo è consolidare un format che negli anni ’80 aveva emozionato, fatto divertire e lanciato tanti talenti – spiega Carnevali – abbiamo bisogno di leggerezza, di sorrisi, di spensieratezza. Questo non toglie che anche questa estate coglieremo l’occasione per trattare temi forti, importanti come la diversità, il bullismo, la genitorialità, la malattia. Questo grazie – sottolinea Carnevali – a Eco Demolizioni, sponsor etico impegnato attivamente nel sociale attraverso l’associazione “Crescere Insieme Onlus”.

“Lo spirito di “Caffe’ Teatro” 2026 sarà in linea con lo stile di Inteatro: sperimentazione, cultura e ricerca di talenti, nel solco del teatro d’avanguardia – conferma Cristiano Lassandari, Presidente di Associazione Inteatro – questa rassegna sarà gestita direttamente dall’Associazione, grazie al sostegno di Eco Demolizioni. E’ il segno di una buona amministrazione, ed è la prova che cultura, divertimento ed approfondimento di temi sociali, possono sposarsi con una gestione economica sana”.

Tra le novità di questa terza stagione, la copertura televisiva totale garantita da èTV Marche Canale 12. Le serate saranno registrate e trasmesse integralmente sui due canali regionali dell’emittente, il c.12 e il c.17. Si parte come da tradizione con la prima serata nel cuore di Polverigi, il 19 giugno in Piazza Umberto I a Polverigi. Ingresso libero e gratuito. Poi dal 2 luglio il format si sposta nella sua casa naturale, Villa Nappi.

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