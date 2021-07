ESANATOGLIA – Giornata caratterizzata dagli incidenti in montagna: nell’ascolano è caduto un escursionista mentre si trovava sul Vettore ed è stato soccorso dai sanitari. Le sue condizioni non sono gravi. Altro intervento a Esanatoglia, nel maceratese, nei pressi del fiume Esino, dove sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per recuperare una persona caduta da un’altezza di circa 6 metri, mentre stava facendo arrampicata su una parete. La squadra di Camerino, in collaborazione con i colleghi di Macerata hanno applicato tecniche specifiche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per recuperare la persona, la quale successivamente veniva affidata ai Sanitari del 118. Poi il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.