MERCATELLO SUL METAURO – Incidente a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, nella notte appena trascorsa, lungo la Strada Statale 73 bis, nel tratto urbano di via Circonvallazione. Un’auto con a bordo tre persone a bordo è uscita di strada intorno alle 00.45. All’arrivo dei soccorsi due passeggeri della vettura su tre erano assenti e il terzo, rimasto all’interno della vettura, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri.



Al momento dell’arrivo dei soccorritori, nell’auto è stato trovato solo uno dei tre occupanti del veicolo che è stato prontamente soccorso da eliambulanza e trasportato all’ospedale di Ancona. Gli altri, tra cui, si sospetta, il conducente, si erano allontanati dal luogo dell’incidente, prima dell’arrivo dei soccorsi, probabilmente in stato di ebbrezza. Si sono poi presentati solo successivamente alla caserma dei carabinieri. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire chi fosse alla guida e per verificare lo stato psicofisico dei soggetti coinvolti. Non si esclude una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’intervento si è concluso alle 4 del mattino.