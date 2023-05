ANCONA – Dopo il sisma del 9 novembre scorso, la Giunta di Ancona ha varato nuovi interventi per i plessi scolastici danneggiati. Si parte con i lavori alla scuola Podesti. Dopo uno studio di fattibilità, l’Esecutivo Mancinelli ha deciso per il “ripristino dello stato attuale, con la demolizione dei divisori danneggiati dall’ultimo evento sismico e la loro sostituzione con nuovi divisori e spostamento degli impianti”. L’operazione di messa in sicurezza avrà il costo di un milione di euro. Secondo la Giunta, “la soluzione è stata individuata dopo uno studio tecnico approfondito. L’intervento permetterà di ripristinare lo stato della scuola in tempi relativamente brevi”.

Dunque, la scuola d’infanzia XXV Aprile trasferita nella vicina scuola Verne. “Dal prossimo anno scolastico – continuano dal Municipio – andrà nella ristrutturata ex Garibaldi, in cui lavori sono in corso di ultimazione; il trasferimento è frutto di una scelta condivisa tra Amministrazione, famiglie, la dirigente scolastica e il Consiglio di Istituto”.

Quindi la scuola media del Pinocchio, attualmente collocata nella scuola Falcone (“e per i cui alunni è stata attivata una navetta dall’Amministrazione”, dicono) “è previsto un lavoro di ripristino degli spazi, per il cui studio la Giunta ha deliberato un atto di indirizzo”, concludono.