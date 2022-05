ANCONA – Schianto tra uno scooter e una moto lungo l’asse nord-sud direzione centro ad Ancona intorno alle 16:45 di oggi. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere i due centauri rimasti coinvolti nell’incidente e caduti rovinosamente a terra. I due conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Torrette in codici di media gravità. In fase di accertamento da parte della polizia locale la dinamica che ha portato alla collisione tra i due mezzi. Per i rilievi la carreggiata dell’Asse è rimasta chiusa in direzione centro città.