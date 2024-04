ANCONA – È originario di Fermo, e ancora residente in città, il 21 enne arrestato in Francia, a Lione, con l’accusa di aver ucciso Auriane Laisne, una giovane di 22 anni in Valle d’Aosta.

Teima Sohaib, questo il nome del ragazzo che da tempo viveva in Francia, era già ricercato dalla giustizia e attendeva un processo per violenza e maltrattamenti proprio nei confronti della vittima. I due sarebbero stati visti insieme nei giorni scorsi in un villaggio abbandonato, sede della chiesetta sconsacrata nella quale poi è stato ritrovato il corpo della ragazza.