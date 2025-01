SAN LORENZO IN CAMPO – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13:00 in via Fermi per spegnere un incendio divampato in un garage situato in una casa singola.

Le squadre di Cagli (PU) e Arcevia (AN) sono riuscite a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area. L’incendio ha causato danni significativi al garage e al piano superiore dell’abitazione, che è stato dichiarato temporaneamente non fruibile.

Una famiglia di quattro persone è stata evacuata per motivi di sicurezza.