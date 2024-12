MACERATA – Marco Vinco, 48 anni, è il nuovo direttore artistico del Macerata Opera Festival.

E’ stato nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Associazione Arena Sferisterio. “Cantante lirico di fama internazionale, diplomato con lode al Conservatorio di Mantova, – ricorda in una nota l’Associazione Arena Sferisterio – calca i palcoscenici più prestigiosi al mondo, dal Teatro alla Scala di Milano all’Arena di Verona, dall’Opéra di Parigi alla Royal Opera House di Londra, dalla Staatsoper di Vienna alla San Francisco Opera. Dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza a pieni voti e del master in Imprenditoria dello spettacolo all’Università di Bologna, ricopre il ruolo di professore a contratto in Management e legislazione dello spettacolo presso l’Università di Verona.

Critico musicale e giornalista pubblicista iscritto all’albo nazionale”. Vinco, “direttore del Teatro Salieri di Legnago (Verona), è stato scelto per il curriculum eterogeneo che ruota intorno ad un grande tema: la promozione e la divulgazione della cultura musicale, nell’ambito di una visione integrata del territorio”.

“Tra gli incarichi ricoperti spicca quello di Direttore del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul teatro musicale. La struttura del polo permette l’unione di prestigiose istituzioni in un consorzio denominato Verona Accademia per l’Opera Italiana, riconosciuta dal ministero dell’Università e della Ricerca. Ha collaborato con direttori quali Daniele Gatti, Zubin Metha, Riccardo Muti, Alberto Zedda e con registi come Mario Martone, Pierluigi Pizzi, Luca Ronconi e Franco Zeffirelli”. Inoltre Vinco “è tra i quattro membri nominati dal Ministro della Cultura che formano presso il ministero della Cultura la Commissione Consultiva per la musica per il triennio 2024-2026.

Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, distinzione onorifica per meriti artistici conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella”. È fissata per il 23 dicembre (ore 12) in Sala Cesanelli (Sferisterio) una conferenza stampa di presentazione.