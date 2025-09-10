Al via oggi in tribunale ad Ancona la fase dibattimentale del processo contro la raffineria API per disastro ambientale in seguito all'incidente del TK61 del 2018, processo al via con le testimonianze richieste da procura e parti civili, ai nostri microfoni il legale che rappresenta i cittadini di Falconara Monia Mancini, che si dice soddisfatta di quanto emerso oggi.
La raffineria Api dall'altro lato si dice fiduciosa "che al termine dell'istruttoria in corso possa essere riconosciuta dal Tribunale la correttezza e la liceità del proprio operato" .
Incendio Api Falconara 2018, al via il processo per disastro ambientale – VIDEO
