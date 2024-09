Maltempo e disagi nelle marche. Una bomba d’acqua nel pomeriggio ha interessato prima il Fermano per poi spostarsi nel Piceno: nel tardo pomeriggio la perturbazione, con piogge e vento, ha creato disagi in provincia di Fermo con alberi e rami caduti sulle strade che hanno richiesto interventi da parte dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza le strade interessate.

In serata a San Benedetto del Tronto e Grottammare le precipitazioni si sono intensificate, causando danni: a Grottammare un albero è caduto finendo su alcune auto; non risultano persone coinvolte.



Alcune strade e sottopassi si sono allagati. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle ore 19:45 circa per interventi causati dall’ondata di maltempo che ha coinvolto soprattutto la fascia costiera nei comuni di San Benedetto del Tronto e Grottammare. Una ventina gli interventi effettuati finora per allagamenti e alberi caduti sulla sede stradale. Si è verificato anche un incendio appartamento a Grottammare con l’evacuazione di due persone.