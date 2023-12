SANT’ELPIDIO A MARE – Volo choc in una scarpata per un 20enne che, la scorsa notte, è finito fuori strada in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato sulla strada che da Bivio Cascinare scende verso la costa. Il ragazzo è stato soccorso sul posto, prima di essere trasportato all’ospedale di Torrette in eliambulanza.

Non sono note le cause dell’accaduto, ma le forze dell’ordine intervenute stanno indagando per chiarire se il giovane possa essere stato urtato da un’autovettura pirata che, dopo il sinistro, potrebbe essersi data alla fuga.