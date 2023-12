ANCONA – Sono in arrivo nuovi migranti al porto di Ancona, salvati dalla nave Ocean Viking. Ne ha dato comunicazione stamattina, su Twitter, l’Ong Sos Mediterranée.

“Alla Ocean Viking è stato assegnato il porto di Ancona per sbarcare i 68 naufraghi. Dista 1560 chilometri – scrivono in un tweet -. Quattro giorni di navigazione, mentre c’è un bisogno vitale di mezzi Sar nel Mediterraneo centrale, dato che le partenze sono molte e il rischio di perdere di vite elevato”.

L’attracco della Ocean Viking ad Ancona, però, non sarebbe ancora del tutto ufficiale. Se ne saprà di più all’esito dell’incontro convocato per domani in Prefettura, propedeutico alla riattivazione del sistema di accoglienza già sperimentato nei precedenti sbarchi nel capoluogo dorico, considerato un “porto sicuro”. Intanto i naufraghi sarebbero 69 e non 68 come comunicato dall’Ong.