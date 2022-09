SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ morto a 18 anni, dopo aver accusato un malore. Una terribile tragedia ha colpito la città di San Benedetto, dove il giovane, Lorenzo Squillace, viveva e dove aveva lavorato fino a poche settimane fa come bagnino.



Tutto è iniziato con un malore e la corsa all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. Richiesto anche il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, tramite l’eliambulanza, che poi non ha avuto luogo. Troppo gravi però le sue condizioni: il giovane è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.



Tutte da chiarire le cause del decesso. E’ stato lo stesso personale ospedaliero a richiedere l’autopsia.