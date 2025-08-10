ANCONA -E’ terminata l’esperienza biancorossa di Giammario Piscitella che risolve consensualmente il contratto con il Cavaliere Armato e dice addio al calcio giocato.



L’esterno d’attacco classe ‘92, con esperienze in Serie A con Roma e Genoa e in serie B e C con diverse squadre italiane, si era legato al club dorico soltanto dieci giorni fa dopo due stagioni difficili giocate in D tra Pistoiese, L’Aquila e NovaRomentin.



“La Ssc Ancona – si legge nel la nota ufficiale – comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Giammario Piscitella. Il giocatore, aggregatosi alla squadra da poche settimane, ha espresso la volontà di interrompere, almeno temporaneamente, la sua carriera calcistica. La Società prende atto della decisione e ringrazia Piscitella per l’impegno dimostrato nel breve periodo trascorso in maglia Biancorossa. A Piscitella vanno da parte di tutti noi migliori auguri per suo futuro”.



A confermare la decisione lo stesso calciatore dai propri canali social: “Con il cuore gonfio di ricordi e i muscoli stanchi – scrive Piscitella – esco dal campo per l’ultima volta”.