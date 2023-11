SANT’IPPOLITO -Tragico ritrovamento nella mattinata di oggi a Sant’Ippolito: una donna di 40 anni è stata trovata senza vita nell’abitazione di un amico, che la stava ospitando in questi giorni, nel centro di Sant’Ippolito (in provincia di Pesaro Urbino).



Tutte da chiarire le cause del decesso: sono attualmente incorso le indagini da parte delle autorità. I carabinieri di Fano stanno interrogando in queste ore il proprietario della casa, dove è stata ritrovata la donna