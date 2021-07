ARQUATA DEL TRONTO – Riprendono le cerimonie dopo lo stop per l’emergenza pandemica ma per questi sposi di Arquata del Tronto la conquista è doppia. Valentina e Corrado fanno la loro promessa d’amore a “Borgo 1”, così come è stato nominato il villaggio delle soluzioni abitative di emergenza dove vivono le persone che hanno perso la loro casa nella frazione Borgo, il 24 agosto di ormai cinque anni fa.

La cerimonia all’esterno della chiesetta allestita dopo il sisma, in una terra dove nulla è più scontato, dove si deve ripartire sempre quando le emergenze si susseguono. Si legge nella pagina del Comune: “Oggi è stato celebrato il primo matrimonio presso l’area sae di Borgo1.Grazie Valentina e Corrado per le belle emozioni che ci avete regalato con questa giornata di festa e tanti auguri per una vita meravigliosa insieme!”.