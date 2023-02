POLVERIGI – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.00 circa a Polverigi (AN) in Via Marconi a causa del ribaltamento di un trattore agricolo. Per cause in fase di ricostruzione, il mezzo si e rovesciato diverse volte lungo il campo dove stava lavorando.



La squadra di Ancona in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il conducente del trattore, il quale insieme ad un’altra persona sono stati trasportati dall’eliambulanza presso il Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti.

Successivamente i VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.