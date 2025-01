Sono morti in pochi istanti, a causa delle lesioni riportate nel terribile schianto Lucia Manfredi e Diego Duca , i due coniugi fabrianesi rimasti vittime nell'incidente di sabato scorso in via Esino a Torrette di Ancona.

Le lesioni più gravi, forti traumi da schiacciamento e investimento, sul corpo dell'uomo, autista soccorritore del 118 di Perugia. Potrebbe dunque venire confermata l'ipotesi iniziale, quella che Diego Duca, al momento dell'impatto con la BMW, si trovasse fuori dalla Fiat Panda guidata dalla moglie, medico dell'ospedale regionale di Ancona.

L'autopsia, eseguita nelle scorse ore dalla dottoressa Loredana Buscemi, nominata dal sostituto procuratore di Ancona Paolo Gubinelli, non è riuscita a ricostruire la dinamica precisa dello schianto che ha ucciso i due coniugi. Non è chiaro infatti se Duca sia stato investito mortalmente dalla stessa auto della coppia, o dalla BMW, guidata da un 61enne della zona che sabato mattina ha perso il controllo del veicolo dando inizio alla terribile carambola mortale.

Dubbi anche sulla posizione della moglie: sul suo corpo sono stati trovati traumi al livello toracico e addominale, non è chiaro se la donna fosse all'interno dell'abitacolo o meno, forse si trovava accanto alla portiera, per salutare il marito prima di andare al lavoro.

I medici legali e i consulenti hanno eseguito anche un sopralluogo nell'area della tragedia per alcuni rilievi di tracce biologiche ed ematiche. Sui corpi della coppia invece sono stati effettuati anche prelievi tossicologici, anche per stabilire eventuali tracce di idrocarburi, l'incidente di sabato mattina aveva innescato anche una pericolosa fuoriuscita di gas metano.

Per diramare ogni dubbio sulla dinamica del sinistro è stato disposto un accertamento tecnico sulle vetture coinvolte, non è esclusa l'esecuzione di una perizia cinematica per accertare la velocità dei mezzi e le loro posizioni al momento dell'impatto. Tutto questo in attesa dei dati che dovrebbero arrivare dalla scatola nera posizionata a bordo della BMW: dettagli importanti sull’andamento dell'auto e sulle ultime manovre effettuate prima dello schianto dal conducente del SUV, indagato per omicidio stradale.