OFFIDA – Morti sospette nella Rsa di Offida, Leopoldo Wick è stato riammesso al lavoro dall’Ast di Ascoli Piceno. L’infermiere è stato assolto il 6 dicembre 2023 dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona “perché il fatto non sussiste”, che ne ha ordinato l’immediata scarcerazione, dopo che in primo grado era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Macerata il primo giugno 2022 per alcuni decessi all’interno della struttura per anziani.

In quella sede Wick era stato ritenuto responsabile di sette degli otto casi di omicidio e di uno dei quattro casi di tentato omicidio contestati a seguito delle indagini della Procura di Ascoli. Era stato assolto, invece, per un caso di omicidio e per i restanti tre di tentato omicidio. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla difesa di Wick, ma anche dalla Procura di Ascoli relativamente alle assoluzioni.

Il processo di secondo grado è terminato con l’assoluzione di Wick che ha immediatamente lasciato il carcere di Marino del Tronto dove era detenuto. Il reintegro in servizio è stato sancito ufficialmente ieri, 9 gennaio 2024, ed ha valore a far data dal 7 dicembre 2023, il giorno dopo la sentenza assolutoria che è alla base della decisione dell’Ast. Era stato sospeso dall’Ordine delle professioni infermieristiche in via cautelare il 15 giugno 2020, dopo l’arresto. “Non so se rientrerà subito in servizio”, ha spiegato all’Ansa l’avvocato Francesco Voltattorni. Wick, infatti, ha da tempo problemi di salute.