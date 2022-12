Ancora allerta meteo sulla nostra regione, e purtroppo è arancione. L’allerta, verde, emanata ieri per il vento, si è trasformata con il passare delle ore in arancione per tutta la giornata di domani, sabato 10 dicembre, in particolare le province di Pesaro-Urbino, Ancona e di Macerata.

Attenzione soprattutto ai temporali, consistente la quantità di precipitazioni previste: fino a 40 millimetri con la possibilità di punte locali di 100 millimetri. Attenzione anche al rischio di frane ed esondazioni.



Il comune di Ostra, già colpito dal tragico alluvione del 15 settembre, ha diramato un avviso in cui chiede ai cittadini di non restare al piani bassi delle abitazioni e di uscire di casa solo in caso di estrema necessità. Chiuse domani a Ostra anche le scuole.



Allerta meteo anche dai comuni di Senigallia e di Cantiano. A Senigallia il Comune ha deciso di rinviare lo spettacolo delle fontane danzanti previsto in piazza Garibaldi e l’arrivo di Babbo Natale nelle frazioni. Pochi minuti fa la decisione di chiudere anche le scuole.