“Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Commissario sisma Guido Castelli si dimettano”. A sollecitarlo, dopo l’inchiesta della Dda sulla ricostruzione post sisma culminata in otto arresti per presunti appalti pilotati e ipotesi d’infiltrazione della criminalità organizzata dei cantieri, sono i vertici di Avs: i leader Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno illustrato ad Ancona, con i vertici regionali e il consigliere Andrea Nobili, l’interrogazione parlamentare “Inchiesta ‘Ricostruzione’ nelle Marche: vigilanza della struttura commissariale, controlli antimafia e tutela dei terremotati”: chiede chiarimenti sulle funzioni di coordinamento e vigilanza di Castelli, sull’efficacia dei controlli nella filiera dei subappalti e sul seguito alle segnalazioni di irregolarità e ritardi nei cantieri.

“Garantista” sotto il profilo giudiziario per l’inchiesta in cui è finito in manette anche Fabio Pistarelli, l’ex capo di gabinetto del presidente Acquaroli, Avs contesta la “responsabilità politica” per la gestione della ricostruzione e la “filiera” di centrodestra. “E’ una questione gigantesca scomparsa dalla comunicazione pubblica fuori dalle Marche. – secondo Fratoianni – Il tentativo della destra di confinare lo scandalo a una questione locale va respinto”; “nella migliore delle ipotesi è un gigantesco fallimento che la Struttura commissariale e la Regione non si fossero accorti di ciò che stava succedendo. Una distrazione enorme, politicamente inaccettabile”. “La destra distribuisce pene, sentenze” e “di fronte alla vicenda non dice niente, accusa le opposizioni di essere strumentali”.

“A dieci anni dal sisma quattro opere su cinque non concluse, sei su dieci non in cantiere, meno di metà case private ricostruite. – ha sottolineato Bonelli – E’ già segno di un fallimento. Le dimissioni sono un atto di igiene politica per togliere la politica dalla gestione”. “La Rest Edile (che fa capo ad uno degli imprenditori arrestati, Enrico Crucianelli ndr) si accaparra 800 cantieri e non aveva personale sufficiente per portarli avanti, c’è qualcosa che non funziona”, ha osservato. “Devono dimettersi – ha concluso – perché hanno fallito: il governo dovrebbe azzerare la struttura commissariale: vive nel mondo dei sogni incantati?”.