Anche nelle Marche sarà presente l’Associazione che raggruppa l’intera filiera di imprese di logistica marittima e terrestre

É stata costituita lo scorso 5 novembre ad Ancona la sede marchigiana di Federlogistica, la federazione

nazionale del mondo Conftrasporto Confcommercio che raggruppa la filiera integrata delle imprese

di logistica marittima e terrestre.

A guidarla nelle vesti di presidente sarà Andrea Morandi, affiancato da un consiglio direttivo

inizialmente composto da Lorenzo Talevi (vice presidente), Michele Menghini, Fabrizio Ricciardi e

Gabriele Costantini.

“Le Marche si arricchiscono di un’associazione – ha dichiarato il neo presidente Morandi – che

mira soprattutto a favorire la nascita di sinergie, lo scambio di know how e la progettazione tra

imprese che svolgono attività diverse all’interno della stessa filiera. Essa vuole inoltre rafforzare e

innovare i meccanismi della rappresentanza datoriale anche a livello locale, tenuto conto della

centralità assunta oggi dalla logistica delle merci nello sviluppo economico e nella transizione

ecologica del Paese.”

“Sono felice della nascita di Federlogistica Marche, grazie all’attivismo di Andrea Morandi. La

nostra associazione sta crescendo in modo rilevante in tutta Italia, e nelle prossime settimane

nasceranno altre realtà regionali. Stiamo creando un modello di rappresentanza unico nel suo

genere nel panorama nazionale”, ha affermato il Presidente di Federlogistica nazionale Luigi Merlo.