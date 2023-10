ANCONA – La Virtus Bologna ha annunciato che Achille Polonara dovrà essere operato per la rimozione di un tumore ai testicoli scoperto recentemente. Il comunicato: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente . Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero. ACHI siamo tutti con te!”, conclude il testo.

Nato ad Ancora il 23 novembre 1991, ala di 204 centimetri di altezza, inizia a giocare nel settore giovanile della Stamura Basket prima di trasferirsi ancora giovanissimo a Teramo, squadra con cui fa il suo esordio in Serie A nella stagione 2009/2010. Resta in Abruzzo per 4 stagioni e dopo essere stato premiato come miglior Under 22 del campionato si trasferisce a Varese, dove conquista per la seconda volta tale riconoscimento. Nel 2014 il trasferimento a Reggio Emilia, dove vince la Supercoppa Italiana e raggiunge per due volte la Finale scudetto.

Per due stagioni a Sassari, con cui si aggiudica l’Eurochallenge ed è uno degli assoluti protagonisti della cavalcata della squadra sarda fino alla finale scudetto. Nell’estate 2019 il trasferimento all’estero, al Baskonia: debutta in Eurolega ma soprattutto conquista il titolo in Liga ACB contro il Barcellona in finale. Nel 2021 il passaggio al Fenerbahce con cui vince uno scudetto turco, prima di passare all’altra sponda di Istanbul, con la maglia dell’Efes con cui alza la Coppa del Presidente.

Nella passata stagione, in corsa, arriva allo Zalgiris, con cui ha recentemente vinto il Campionato lituano. Achille è un assoluto protagonista anche con la maglia azzurra: dopo la trafila nelle selezioni giovanili, è ormai in pianta stabile nello scacchiere azzurro e ha chiuso l’ultimo Eurobasket 2022 con 11 punti di media. Lo scorso 6 luglio è stato ingaggiato dalla Virtus Segafredo Bologna. In questa prima parte di stagione l’ala bianconera è già stato protagonista dell’affermazione ottenuta dalla squadra emiliana nella Supercoppa Italiana.

Ieri Polonara, 31 anni, nella vittoria della Segafredo ai danni di Varese, è partito in quintetto, segnando 10 punti in 22 minuti, sfiorando la doppia doppia visto che si è fermato a 9 rimbalzi conquistati.