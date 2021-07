Per le sere d’estate, dal Passetto al Porto Antico, torna in attività il trenino turistico con funzione anche di navetta dal parcheggio Traiano. Il trenino turistico riprenderà il suo servizio da stasera alle ore 19.30 con il seguente percorso: dal Passetto – viale della Vittoria, piazza Cavour, corso Stamira – piazza della Repubblica – porto – fino al Porto Antico. Quindi svolgerà funzione di navetta fino alle ore 24.00 secondo il seguente percorso: Porto Antico, Piazza Repubblica, Via XXIX Settembre con fermata al Parcheggio Traiano, poi prosegue fino alla Mole, sempre su via XXIXX Settembre per girare alla rotatoria alla Galleria San Martino e ritorno. Alle 23.00 – ultima corsa – riparte dal Porto antico e uscendo da Piazza Repubblica, corso Stamira, Piazza Cavour, Viale Passetto. Il servizio è gratuito e le fermate sono indicate da paline.

“Il trenino è anche una occasione per muoversi in città con maggiore sicurezza per raggiungere e ammirare le zone più belle di Ancona nelle belle sere d’estate, favorendo una migliore viabilità cittadina” afferma l’assessore alla viabilità Stefano Foresi. “L’obiettivo di M&P Mobilità e Parcheggi – spiega l’Amministratore unico della società Erminio Copparo – è quello di sostenere la ripresa, essere vicini alle attività economiche serali (Porto Antico, Mole, Centro città) ed al servizio dei cittadini e dei turisti. Vista la difficoltà nel muoversi specie verso il Porto antico, con il caldo torrido soprattutto di questi giorni, abbiamo prolungato l’orario di ingresso al Parcheggio Traiano fino alle ore 24.00 e avviato il servizio di navetta completamente gratuito con un trenino turistico che, già con la sua presenza, rallegra e crea un clima di vacanza. Come dire, vogliamo essere vicini alla città e in prima linea per la ripartenza”.