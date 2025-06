SANT’ELPIDIO A MARE – I cittadini di Sant’Elpidio a Mare incoronano Gionata Calcinari nuovo sindaco. Superato nel turno di ballottaggio lo sfidante Rossano Orsili. Le prime considerazioni della neo eletta fascia tricolore: “Ci metteremo subito al lavoro per la città”.

Calcinari era sostenuto da una coalizione di centrodestra, composta da sette liste tra cui Fratelli d’Italia e Lega. Orsili da otto liste, con l’appoggio senza simboli di Forza Italia e parte del Pd. Nel primo turno Calcinari aveva staccato Orsili di quasi venti punti, raggiungendo il 44,36 per cento dei consensi contro il 28,47 per cento dell’avversario. Al ballottaggio hanno votato il 52,07 per cento degli aventi diritto contro il 55,05 per cento del primo turno.