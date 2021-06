ANCONA – E’ uscito allo scoperto Andrea Di Lucente, manifestando pubblicamente l’interesse per subentrare a Stefano Marconi alla guida dell’Anconitana (https://etvmarche.it/08/06/2021/anconitana-contatto-marconi-di-lucente-piazza-importantissima/).

E’ atteso per la prossima settimana il primo contatto tra il consigliere regionale del Molise e presidente del Vastogirardi (serie D, girone F) con patron Marconi. Un appuntamento che servirà per capire se l’operazione possa andare in porto o meno. Il secondo passaggio, ha anticipato Di Lucente, sarà anche incontrare l’Amministrazione Comunale (qui le parole del sindaco Valeria Mancinelli https://etvmarche.it/09/06/2021/anconitana-il-sindaco-serieta-e-credibilita-agli-occhi-dei-tifosi/) e successivamente anche la tifoseria biancorossa.

Di Lucente ha parlato di un progetto triennale da costruire assieme ad altri imprenditori che già orbitano nel mondo del calcio, senza fare nomi di possibili direttori sportivi o allenatori, anche se al Vastogirardi sta operando Marinucci Palermo per quanto riguarda il mercato. L’identikit del mister porterebbe a una figura marchigiana, giovane e capace di dare un’identità di gioco alle proprie squadre: piacciono a Di Lucente Eddy Mengo e Maurizio Lauro. Non lascerà invece il Vastogirardi (ma eventualmente due ruoli ufficiali in due società distinte sono incompatibili).