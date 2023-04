A tavola insieme per aiutare gli altri. E’ l’alchimia che da anni mette sul piatto la Onlus “ll Sorriso di Daniela” fondata da Gabriella Frontalini Storani e da Franco Grasso, compianto coordinatore di èTv Marche, per aiutare chi abbia bisogno, dall’Africa alle Marche, dagli orfani agli laluvionati, ai diversamente abili.

Dopo lo stop forzato a causa della Pandemia, l’Associazione ha ufficializzato che quest’anno tornerà il tradizionale “Pranzo per Amore”, che negli anni passati ha coinvolto decine di benefattori e aziende desiderose di sostenere la causa della Onlus. Sarà presente quest’anno il violinista Marco Santini.

Appuntamento per il 16 Aprile. Ecco l’invito ufficiale dell’Associazione dalla Pagina Facebook de “Il Sorriso di Daniela”.

Torna “A Pranzo per amore”, a tavola insieme con solidarietà e amicizia!

Dalla nostra Fondatrice Gabriella Storani e dal nostro Presidente Maurizio Socci:

Amiche e amici de “Il Sorriso di Daniela”, una bella notizia!

Torna dopo lo stop causa covid il tradizionale Pranzo ideato tanti anni fa (ma non troppi che se no si sente vecchia) dalla nostra fondatrice Gabriella Storani Frontalini, con Peppe e @Franco Grasso, in ricordo di Daniela e a sostegno di chi ha bisogno.

Non vedevamo l’ora di ritrovarci e continuare i nostri progetti per L’Africa, le comunità colpite dalle calamità e i ragazzi diversamente abili della nostra Regione!

Quest’anno grazie al vostro sostegno prezioso aiuteremo la comunità di Kasaala, con scuole dei mestieri e dormitori per bambini, la cittadina di Sassoferrato duramente colpita dall’Alluvione del Settembre scorso e l’amico Stefano Occhialini, ragazzo diversamente abile che ha scritto un importante libro contro le barriere architettoniche.

Appuntamento il 16 Aprile a Villa Verdefiore! Per info e prenotazioni 329 7457405.

Vi aspettiamo! La solidarietà non c’è più se non ci sei tu!