Oltre 150 donne assistite fino a dicembre 2025 per oltre 110 ore di lavoro prestato gratuitamente dalle professioniste volontarie della CNA marche, La Pink Room dell’ospedale regionale di Torrette che si occupa di fornire consulenze e trattamenti estetici alle donne malate di tumore compie 10 anni e lo fa dando i numeri del lavoro svolto fino ad ora ma anche illustrando i nuovi progetti, c’è già una proposta di collaborazione dall’lNAIL per dare un sostegno anche ai caregiver e poi in cantiere il progetto di una Blu Room dedicata agli uomini.