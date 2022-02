ANCONA – Chiama la polizia per un furto, perché, così riferisce un uomo di 36 anni della zona di Pietralacroce, un conoscente in visita nella sua abitazione gli aveva rubato un rolex. Valore: 15mila euro. Gli agenti ricevuta la segnalazione intervengono e arrivano direttamente nell’abitazione per ispezionarla.

Li però scoprono però le armi. L’uomo aveva in casa pugnali, un machete, persino una una katana, tutte ora posto sotto sequestro.

Ironia della sorte, il rolex in realtà non era stato rubato, era ancora a casa.