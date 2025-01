Sopra, nell'aula consigliare del Comune, si discute del consiglio grande, un consiglio in grado di dare la possibilità di partecipare anche a cittadini e associazioni, sotto in Piazza Roma sono proprio le associazioni a prendere la parola protestando contro il nuovo Ponte Garibaldi, 9000 le firme raccolte contro il progetto attuale, quello che prevede un ponte più alto di ben un metro e mezzo posizionato 40 metri più a monte rispetto al precedente . Criticità condivise in aula dai consiglieri di opposizione, Rebecchini parla di progetto obbrobiorso, Romano mette in luce i problemi che si innescheranno alla viabilità, Pagani chiede una discussione condivisa con la città, insomma un consiglio grande, ipotesi appoggiata anche dal primo cittadino che ribadisce però: "la priorità è la sicurezza".