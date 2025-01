OSTRA – Quattro persone sono state evacuate a causa di un incendio che ha interessato un appartamento a Ostra (Ancona) nella tarda serata di ieri. Il rogo è divampato in strada del Grottino, poco dopo le ore 23, originato da una canna fumaria.

Sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia, intervenuti con un’autobotte, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta, evitando che l’incendio si potesse propagare anche nella casa vicina. Il fumo ha però invaso entrambi gli appartamenti, sia quello in cui si è innescato l’incendio, sia quello limitrofo. Quattro le persone evacuate per l’insalubrità degli ambienti: la presenza intensa del fumo ha reso impossibile che i residenti vi rimanessero per la notte.

Si tratta di due nuclei familiari di ultra70enni che già oggi dovrebbero poter tornare nelle proprie abitazioni. Accertata la natura accidentale dell’episodio.