MONTEGRANARO – Hanno diffuso un video di una donna nell’intimità e, una delle tre presunte responsabili, avrebbe anche minacciato la parte offesa con un coltello. Tre donne sono state denunciate per il cosiddetto “revenge porn” dai carabinieri di Montegranaro.

I militari dell’Arma hanno portato a termine le indagini a seguito delle segnalazioni di un residente, che ha consentito di far emergere una situazione di grave violazione della privacy e minacce di morte. Tre donne, di età compresa tra i 33 e i 53 anni, tutte con precedenti penali, sono state denunciate per i reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in concorso, e minaccia. La vicenda è emersa dopo una meticolosa attività investigativa sfociata anche in una perquisizione domiciliare.

È stato accertato che le tre donne avevano diffuso un video con immagini di rapporti intimi della vittima in compagnia di un uomo. In aggiunta a questo reato, una delle tre donne è stata denunciata anche per minacce gravi, poiché incontrando casualmente la vittima, avrebbe brandito un coltello, minacciandola di morte e costringendola a rifugiarsi nella propria abitazione.