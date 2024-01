MACERATA – Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi indagato a Macerata per il reato di autoriciclaggio di beni culturali. L’opera al centro delle indagini è “La cattura di San Pietro” di Rutilio Manetti. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Imperia, come derivazione di un’altra inchiesta per esportazione illecita di opere d’arte. Le carte sono state trasmesse alla procura di Macerata per competenza perché Sgarbi dichiara il domicilio a San Severino Marche. “Io non ho ricevuto nessun avviso d’indagine. Né saprei come essere indagato di un furto che non ho commesso” il commento rilasciato dal sottosegretario. Del caso si sono occupati Il Fatto Quotidiano e la trasmissione Rai Report.