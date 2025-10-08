MILANO – La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa per una “condotta agevolatoria” per non aver controllato fenomeni di “sfruttamento del lavoro” nella catena di produzione, attraverso opifici gestiti da cinesi. Sarebbero in particolare coinvolti lavoratori in quattro subfornitori di Tod’s due in Lombardia, e due nelle Marche.

Immediata la risposta della società che in una nota scrive: ” Tod’s rispetta tutta la normativa vigente, compresa quella che regola il mondo del lavoro”, e “i propri ispettori eseguono controlli costanti nei confronti dei laboratori che seleziona e utilizza”.