Irama, Paolo Nutini, Blanco, Pinguini Tattici Nucleari, Frah Quintale, Bresh + Massimo Pericolo, Cosmo, Psicologi e Rkomi saranno i protagonisti dell’edizione 2022 del NoSoundFest che avrà luogo dal 21 al 24 luglio e dal 24 al 28 agosto.al Parco della Pace a Servigliano (Fermo), struttura realizzata sul sito di un campo di prigionia.

Il festival è organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune e sarà testonial delle campagne sociali della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e dell’Admo (Associazione italiana donatori midollo osseo).

L’appuntamento con Blanco, il 23 luglio, è già sold out con 16.500 biglietti venduti. Secondo Andrea Cipolla, di Best Eventi, ideatore, organizzatore e direttore artistico del festival, “questa edizione vedrà artisti di primissimo piano esibirsi in un Parco della Pace finalmente a capienza completa. Sarà bellissimo vedere migliaia di persone raggiungere Servigliano e animare il NoSound Fest”.

Il coordinatore del NoSound Fest Danilo Viozzi ricorda che l’idea “nasce da lontano…dopo i concerti evento dei primi anni (Deep Purple, J-Ax & Fedez, Caparezza, Slash, Kasabian) ha cominciato a prendere forma il sogno di un festival vero e proprio. Lo scorso anno è cominciata l’avventura del NoSound Fest con eventi distribuiti nei mesi di luglio e agosto.

Visto l’ottimo riscontro, quest’anno abbiamo rilanciato la stessa formula. Sono attese almeno 30mila persone nelle 9 date di questa edizione. Forse la chiave di questo successo è dovuta al fatto che il NoSound Fest è rivolto ad un pubblico molto giovane intercettato attraverso la musica indie, urban, rap e rock”.