MONTE PORZIO – Un incendio è divampato ieri, poco prima delle 18.30, in un garage al piano terra di una palazzina di due livelli in via Fornace a Monte Porzio. Sul posto è sopraggiunta la squadra dei vigili del fuoco di Fano, col supporto di due mezzi provenienti da Pesaro. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta. A scopo precauzionale, è stata evacuata una famiglia composta da otto persone. L’appartamento, in serata, risultava non fruibile. Motivo per il quale è intervenuto anche il personale del Comune per garantire l’assistenza ai residenti. Contestualmente, i vigili del fuoco hanno proseguito gli interventi di verifica negli altri appartamenti.