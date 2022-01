FABRIANO – Un grosso incendio si è sviluppato nella notte a Fabriano. Ad andare a fuoco, per motivi ancora in corso di accertamento è stata una ditta di lavorazione di materie plastiche, situata nella zona industriale. L’allarme è stato lanciato al 115 poco dopo l’una. Sul luogo sono immediatamente giunte le squadre fabrianesi dei Vigili del fuoco.

Data la mole del rogo, oltre ai pompieri di Fabriano, è stato richiesto l’intervento dei colleghi di Arcevia e Jesi ma anche diversi mezzi di supporto arrivati con il personale dalla sede centrale di Ancona per un totale di 25 unità.

Ad avvisare la popolazione di quanto stava accadendo nella notte, è stato pure il primo cittadino di Fabriano Gabriele Santarelli che giunto sul posto, tramite un post sulla propria pagina Facebook, ha poi avvisato del fatto che: “I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un capannone in via Natali a Fabriano. Le operazioni sono ancora in corso. Si consiglia a chi abita in zona di non aprire le finestre perché non è possibile al momento conoscere le caratteristiche del fumo che si sta sprigionando. E’ stata allertata l’Arpam che interverrà tra poche ore per i rilievi”.

L’intervento al momento è sotto controllo e sono attualmente in corso le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza oltre che di smassamento, anche con l’uso di mezzi meccanici. Ulteriori squadre dei Vigili del fuoco si sono date il cambio intorno alle 8. Nell’incendio non sono state coinvolte persone.