GENGA – Nella notte i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti sulla cresta dell’anfiteatro a Falcioni di Genga (AN), in un’area particolarmente impervia, per prestare aiuto a tre alpinisti di Bologna impegnati in attività . Raggiunta la sommità della parete, le squadre del soccorso alpino si sono calate per oltre cento metri con manovre alpinistiche fino a individuare i tre. Dopo averli messi in sicurezza, i tecnici li hanno evacuati verso zone più accessibili mediante ulteriori manovre su corda.

L’intervento congiunto Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco è stato caratterizzato da un elevato livello tecnico e da condizioni operative particolarmente delicate.