MACERATA – Dopo un’assenza lunga sette anni, torna a Villa Potenza di Macerata la storica Fiera dell’Elettronica, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tecnologia, informatica e innovazione. L’evento si terrà sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, con apertura al pubblico dalle ore 9 alle 19 negli spazi del centro fiere di Villa Potenza.

La manifestazione, che per decenni ha richiamato migliaia di visitatori da tutta la regione, segna il ritorno di un appuntamento capace di unire curiosità, scambio e passione per il mondo dell’elettronica. Nei padiglioni saranno presenti espositori specializzati, collezionisti e rivenditori con un’ampia offerta di componenti, accessori, software, hardware, radio d’epoca e le ultime novità in campo tecnologico.

Non mancheranno spazi dedicati al retrocomputing, al fai-da-te elettronico, alla sicurezza digitale e alle energie rinnovabili, con dimostrazioni e incontri tematici.

Il ritorno della Fiera dell’Elettronica rappresenta anche un segnale di rilancio per Villa Potenza, che punta a riaffermarsi come polo espositivo di riferimento per Macerata e per l’intero territorio regionale.