PESARO – Massimo Cecchini è il nuovo presidente di Confindustria Pesaro Urbino, succede ad Alessandra Baronciani dopo quattro anni di mandato. L’annuncio è stato dato questa mattina all’Auditorium Scavolini di Pesaro, nel corso dell’assemblea generale che celebra anche gli 80 anni dell’associazione degli industriali pesaresi e urbinati. “Raccolgo il testimone da Alessandra Baronciani – ha detto Cecchini – A lei e a tutto il consiglio direttivo va il ringraziamento per aver reso Confindustria Pesaro Urbino più aperta e coesa. Assieme costruiremo un’associazione ancora più competitiva e vicina allo sviluppo sociale del nostro territorio”.



Cecchini, attuale amministratore della Str Automotive di Pesaro, ha annunciato che nei prossimi giorni si presenterà alla stampa in una conferenza dedicata. Nel suo intervento ha sottolineato la volontà di “proseguire nel solco della collaborazione e dell’innovazione”, valorizzando le imprese locali e il contributo dei giovani imprenditori.